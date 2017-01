Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Luan Santana ganha programa no Multishow em 2017

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 63 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 16:04 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23336 | Redação





Luan Santana ganha programa no Multishow em 2017 (Divulgação) Luan Santana ganha programa no Multishow em 2017 (Divulgação)



Luan Santana vai apresentar um programa semanal no canal de televisão por assinatura Multishow em 2017, com 13 episódios e ainda sem nome definido.



O cantor vai receber atrações musicais ao vivo para se apresentarem ao seu lado. As gravações serão no Rio de Janeiro, às quartas-feiras, com previsão de estreia para junho. vai apresentar um programa semanal no canal de televisão por assinaturaem 2017, com 13 episódios e ainda sem nome definido.O cantor vai receber atrações musicais ao vivo para se apresentarem ao seu lado. As gravações serão no Rio de Janeiro, às quartas-feiras, com previsão de estreia para junho.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído