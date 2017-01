Você está lendo um tópico

SKY poderá ficar sem os canais FOX a qualquer momento

SKY poderá ficar sem os canais FOX a qualquer momento (Divulgação) SKY poderá ficar sem os canais FOX a qualquer momento (Divulgação)

Mais um capítulo da novela sobre a televisão por assinatura no Brasil está sendo escrito e novamente a FOX é a protagonista da cena.



A FOX e a operadora de multisserviços SKY estão em processo de renegociação de contratos.



Caso as empresas não cheguem em um acordo em até 30 dias, os canais FOX, FOX Life, FX, FOX Sports, FOX Sports 2, Nat Geo e Nat Geo Wild podem deixar a operadora a qualquer momento por determinação da FOX .



A comunicação do processo começou a ser realizada pela operadora SKY aos assinantes nesta terça-feira, dia 3 de janeiro, através do serviço de " mensagens " dos receptores. Nas redes sociais, a operadora confirma a possibilidade de saída dos canais, mas busca amenizar a situação informando ser comum alguns entraves nas negociações.



Tá na cara que a Fox quer que a Sky coloque os seus canais Premium. Resta saber quais serão os canais que sairão para que os dois entrem.





E lá vamos nós...





Já recebi a mensagem no meu decoder, hoje de manhã.

















