Qual é o melhor custo benefício dos Combos da OI ???

holygod 10 em Hoje, 17:51



anos | Nov 2006 | Mensagens: 2078 | Contagem - MG



Qual é o melhor custo benefício dos Combos da OI ???

Completo

R$ 219,90 a R$ 449,90

TV, Pós, Banda Larga e Fixo



Residencial

R$ 169,90 a R$ 289,90

TV, Banda Larga e Fixo



Conectado

R$ 169,90 a R$ 289,90

Pós, Banda Larga e Fixo



Estou com esta dúvida, assinei há 3 anos a OI TV, mas ainda não existia estas opções de Combos, hoje pago o OI Total mas só vem o Fixo, Banda Larga e Móvel e a OI TV em separado, mas somando tudo vejo que está mais caro desta forma pois ainda pago OI TV com descontos.

Alguém aí que já tem este Combo Completo será que vale mais a pena ???



