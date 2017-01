Você está lendo um tópico

Televisão

SBT comemora crescimento do "Máquina da Fama" e vice-liderança em dezembro

Rafa!



SBT comemora crescimento do "Máquina da Fama" e vice-liderança em dezembro



O SBT está comemorando o crescimento do programa "Máquina da Fama", comandado por Patrícia Abravanel nas noites de segunda-feira.





Divulgação/SBT



No último mês de dezembro, a atração cresceu 13% em relação à novembro e garantiu a vice-liderança de audiência.



No último mês de 2016, o "Máquina" atingiu 7,2 pontos de média, ante 6,4 do mês anterior.



Na mesma faixa, a Record marcou 5,2 pontos com "Programa Xuxa Meneghel" e "Programa do Porchat", uma diferença de 40%.



Esses dados são consolidados e referem-se a um grupo de telespectadores na Grande SP.



