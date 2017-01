Você está lendo um tópico

Televisão

Após experiência no "Vídeo Show", Rafael Cortez é escalado para o "BBB17"

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 50 visitas.





Rafa! em Ontem, 23:06



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1392 | São Paulo - SP



Após experiência no "Vídeo Show", Rafael Cortez é escalado para o "BBB17"



O repórter e apresentador Rafael Cortez, que ganhou notoriedade no extinto "CQC", da Band, foi escalado para a 17ª edição do "Big Brother Brasil".







O reality, que estreia no dia 23 de janeiro, terá um quadro de interação com os internautas, conforme informou o site oficial da atração.



Cortez está na Globo há quase um ano, quando assinou contrato para integrar o "Vídeo Show", que tem tido dificuldades em emplacar na audiência com a concorrência da RecordTV com sua "A Hora da Venenosa".



Não só o ex-repórter do "CQC", mas o humorista Paulinho Serra também estará na nova edição do reality. Ele irá às ruas para saber o que o povo pensa dos confinados.



http://natelinha.uol.com.br/noticias/2017/01/03...-bbb17-104390.php O repórter e apresentador Rafael Cortez, que ganhou notoriedade no extinto "CQC", da Band, foi escalado para a 17ª edição do "Big Brother Brasil".O reality, que estreia no dia 23 de janeiro, terá um quadro de interação com os internautas, conforme informou o site oficial da atração.Cortez está na Globo há quase um ano, quando assinou contrato para integrar o "Vídeo Show", que tem tido dificuldades em emplacar na audiência com a concorrência da RecordTV com sua "A Hora da Venenosa".Não só o ex-repórter do "CQC", mas o humorista Paulinho Serra também estará na nova edição do reality. Ele irá às ruas para saber o que o povo pensa dos confinados.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído