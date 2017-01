Você está lendo um tópico

Televisão

Em novo horário, Fofocando despenca e perde 60% do público

Leão Lobo durante a primeira edição do Fofocando em 2017, exibida de manhã cedo no SBT/REPRODUÇÃO:SBT





Com meia hora a menos e exibido entre 8h e 8h30, o Fofocando sofreu uma grande queda no Ibope ontem (2). O programa marcou 2,0 pontos na Grande São Paulo, 60% a menos do que a média registrada nas quatro últimas segundas-feiras, quando ia ao ar das 13h45 às 14h45 e rendia 5,0. O horário vespertino agora é ocupado pelo Clube do Chaves, que reestreou com um episódio muito popular (Chaves em Acapulco), marcou 7,8 pontos e levantou o Casos de Família _o programa de Christina Rocha chegou a 6,3 pontos



Globo

Média do dia (7h/0h): 16,3

Bom Dia São Paulo 7,5

Bom Dia Brasil 9,5

Mais Você 7,4

Bem Estar 6,4

Encontro 7,0

SP TV 1ª Edição 14,0

Globo Esporte 12,6

Jornal Hoje 13,2

Vídeo Show 11,5

Sessão da Tarde: Diário de um Banana 3 15,0

Cheias de Charme 18,5

Malhação 17,9

Sol Nascente 20,9

SP TV 2ª Edição 24,7

Rock Story 23,9

Jornal Nacional 27,4

A Lei do Amor 26,8

Tela Quente: Malévola 28,1

Jornal da Globo 15,1

Flash 10,4

Corujão 1: Os Penetras 7,8

Corujão 2: Filadélfia 5,1

Hora 1 5,7



Record

Média do dia (7h/0h): 8,1

Balanço Geral Manhã

2,2

SP no Ar 5,6

Fala Brasil

7,7

Hoje em Dia 6,4

Balanço Geral SP 9,1

Amor e Intrigas 6,6

Vidas em Jogo 5,1

Cidade Alerta 9,5

Escrava Mãe 10,9

A Terra Prometida 13,4

Jornal da Record 9,9

Cine Record Especial: Corrida Mortal 5,7

A Nova Super Máquina 4,4

Fala que Eu te Escuto 1,3

Igreja Universal do Reino de Deus 0,4



SBT

Média do dia (7h/0h): 6,1

SBT Notícias 2,3

Fofocando 2,0

Mundo Disney 3,5

Bom Dia e Cia 6,8

Clube do Chaves (estreia) 7,8

Casos de Família 6,3

A Usurpadora 5,2

Querida Inimiga 4,7

Lágrimas de Amor 5,4

A Gata 5,8

SBT Brasil

7,3

Carinha de Anjo 11,1

Chiquititas 11,0

Programa do Ratinho 7,1

Máquina da Fama 5,4

The Noite 3,8

SBT Notícias 2,4



Band

Média do dia (7h/0h): 2,3

Band News 0,2

Café com Jornal

0,7

Dia a Dia

0,7

Os Simpsons

1,3

Jogo Aberto 3,1

Os Donos da Bola 2,9

Os Simpsons 1,8

Game Phone 0,9

Brasil Urgente (rede) 4,1

Brasil Urgente (local) 4,9

Jornal da Band 4,8

Ezel 2,0

Os Simpsons 0,7

Polícia 24H 1,8

Jornal da Noite 0,7

Os Simpsons 1,1

Elementar 1,1

Só Risos 0,5



RedeTV!

Média do dia (7h/0h): 0,5

Tá Sabendo? 0,2

Melhor pra Você 0,3

A Tarde É Sua 1,3

Master Game 0,2

RedeTV! News 0,9

TV Fama 0,9

Superpop 1,2

Documento Verdade 0,9

Leitura Dinâmica 0,5

É Notícia 0,3

Fonte: Emissoras



