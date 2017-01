Você está lendo um tópico

Lenny Niemeyer ensina a arte de receber em novo programa no GNT

Ontem (03), o canal GNT estreou o programa “Prazer em Receber”, como parte da grade de verão do canal. A atração inédita apresentada pela estilista Lenny Niemeyer mostra, ao longo de sete episódios, seus talentos como anfitriã de grandes encontros.



A cada programa, ela ensina como organizar um evento, com a ajuda de seu braço-direito, Edgard Octávio, com dicas simples e criativas para receber os amigos em qualquer situação. Um almoço em família, um churrasco na piscina, um jantar romântico, um piquenique no jardim, uma festa para dançar, um encontro para ver um jogo de futebol. Para celebrar ao seu lado, Lenny recebe amigos famosos, como Glória Maria, Regina Casé e Lúcio Mauro Filho.



