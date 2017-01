Você está lendo um tópico

Série do Discovery revisita eventos críticos a partir imagens feitas pelos próprios protagonistas

Bren Orton e Dave Fosilli em "Sobrevivi e Gravei" (Divulgação/Discovery) Bren Orton e Dave Fosilli em "Sobrevivi e Gravei" (Divulgação/Discovery)



A partir de quarta-feira (04), o Discovery atualiza a proposta de sua série original, “Sobrevivi” , com a estreia "Sobrevivi e Gravei" . A atração coloca o telespectador como testemunha de momentos críticos – ataques de urso e tubarões, avalanches, tornados, corredeiras mortais e trombas d’água – a partir de imagens captadas por pessoas que, em um átimo, viram a si mesmas em meio à luta pela própria vida, à beira de desastres que parecem inevitáveis.



Cada episódio de uma hora reúne diversos casos, contados a partir das imagens originais, que são revistas pelos protagonistas. Junto aos vídeos, os sobreviventes narram os fatos em primeira pessoa, compartilhando a perspectiva individual, a adrenalina que sentiram e os pensamentos que lhes ocorreram.



