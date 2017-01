Você está lendo um tópico

Space apresenta uma seleção com filmes de John Carpenter

"Cidade dos Amaldiçoados" é destaque no Space (Divulgação) "Cidade dos Amaldiçoados" é destaque no Space (Divulgação)



Nesta quinta (05), o canal Space celebra o celebrado diretor John Carpenter. Cultuado por filmes de terror e ficção científica que se tornaram ícones dos anos 1980, o cineasta é tema desse especial do canal.



A seleção começa dia às 15h45 com "Christine – O Carro Assassino" , sobre um homem que fica obcecado por um carro modelo 1958 e seus familiares descobrem que o mesmo aconteceu com o antigo proprietário, antes de vender o carro. Às 17h40 vai ao ar "A Bruma Assassina" , que apresenta uma comunidade pesqueira, está prestes a comemorar 100 anos de fundação e durante os dias de festejo, estranhos acontecimentos surgem enquanto o lugar é coberto por uma estranha bruma brilhante.



Às 19h10 vai ao ar "Fuga de Nova York" , que mostra a Big Apple se tornou uma prisão de segurança máxima onde estão os piores criminosos. Quando o avião do presidente cai em Manhattan, é oferecida a liberdade a um condenado e herói de guerra para resgatar o mandatário. Às 20h50 é a vez de "Fuga de Los Angeles" , onde a filha do presidente não concorda com a política ditatorial do pai e rouba uma caixa preta, que tem o poder de desligar todo o planeta. A rebelde entrega o artefato para o principal chefe de quadrilha de Los Angeles.



"Vampiros" , será exibido às 22h30, sobre um fanático caçador de vampiros e tem uma equipe que o ajuda a localizar os ninhos e exterminar os sanguessugas. À 0h20 é a vez de "Príncipe das Sombras" , quando um padre convoca uma série de pessoas para investigar um misterioso recipiente com um líquido verde que em contato transforma pessoas em zumbis. Finalizando o especial será exibido " A Cidade dos Amaldiçoados" , às 2h05, após um desmaio coletivo, mulheres voltam grávidas e nascem os bebês que apresentam características especiais. Mas os pais sentem que as crianças não são humanas e que representam um sério perigo.



