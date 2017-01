Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Globo estreia temporada inédita de "Flash" na TV aberta

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 54 visitas.





robertoscalon em Hoje, 12:18 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7602 | Belo Horizonte - MG





"Flash" ganha temporada inédita na Globo (Divulgação/Warner) "Flash" ganha temporada inédita na Globo (Divulgação/Warner)



Hoje (04), a Globo estreia a segunda temporada de "Flash" , inédita na TV aberta. A série acompanha Barry Allen (Grant Gustin), um jovem, que teve que presenciar o assassinato de sua mãe e aceitar a prisão injusta de seu pai, adquire uma força energética misteriosa que lhe dá supervelocidade e o torna o herói Flash. Ele passa a usar suas habilidades para patrulhar Central City com a ajuda dos cientistas da S.T.A.R. Labs.



Na segunda temporada de Flash, o mundo do super-herói tem uma reviravolta com a chegada de Jay Garrick (Teddy Sears), o primeiro Flash dos quadrinhos da DC Comics e que se tornará o novo mentor de Barry (Grant Gustin) na luta contra o crime. Wally West (Keiynan Lonsdale), sobrinho de Barry e o Kid Flash do futuro, a bela detetive Patty Spivot (Shantel VanSanten), o vilão Professor Zoom e uma versão feminina do Doutor Luz aparecem ao longo da temporada.



A segunda temporada de "The Flash" estreia dia 04 de janeiro , à 0h10 na Globo . Hoje (04), a Globo estreia a segunda temporada de, inédita na TV aberta. A série acompanha Barry Allen (Grant Gustin), um jovem, que teve que presenciar o assassinato de sua mãe e aceitar a prisão injusta de seu pai, adquire uma força energética misteriosa que lhe dá supervelocidade e o torna o herói Flash. Ele passa a usar suas habilidades para patrulhar Central City com a ajuda dos cientistas da S.T.A.R. Labs.Na segunda temporada de Flash, o mundo do super-herói tem uma reviravolta com a chegada de Jay Garrick (Teddy Sears), o primeiro Flash dos quadrinhos da DC Comics e que se tornará o novo mentor de Barry (Grant Gustin) na luta contra o crime. Wally West (Keiynan Lonsdale), sobrinho de Barry e o Kid Flash do futuro, a bela detetive Patty Spivot (Shantel VanSanten), o vilão Professor Zoom e uma versão feminina do Doutor Luz aparecem ao longo da temporada.A segunda temporada deestreia dia, à 0h10 na























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído