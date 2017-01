Você está lendo um tópico

GNT estreia temporadas de verão de programas de culinária

Esta quinta-feira (05), o GNT estreia três novas temporadas de programas de gastronomia. Às 20h30, Olivier Anquier comanda nova temporada do "Diário de Olivier Verão" . Na temporada verão 2017 Olivier Anquier visita a França, sua terra natal, na companhia de sua esposa, Adriana Alves. O casal começa a aventura na linda ilha da Córsega nas cidades de Ajaccio, Porto Vecchio e Bonifácio. Na região da Provença visitam as deslumbrantes paisagens de Aix-Em-Provence e suas belas plantações de lavanda. Na cidade de Marseille vão aprender a receita de um delicioso prato tradicional da região. Vão desvendar também as curiosidades da famosa mostarda da Borgonha em Beaune e na região do Périgord experimentar as incríveis trufas e cogumelos



Às 21h15, começa o "Cozinha Prática pra Viage m". Rita Lobo traz receitas que se transformam em outras e truques para embalar e guardar as comidas preparadas. A palavra de ordem é reaproveitar. No episódio de estreia, Rita Lobo desvenda os segredos do pão de forma caseiro. Para preparar um sanduíche de praia, ensina a melhor técnica para cozinhar o frango para recheios em geral. E, como a cozinha é prática, o frango ainda vira uma salada incrível, e o recheio se transforma em patê que você pode até dar de presente! As sobras do pão viram uma farinha de rosca com destino certo: tem função importante no último programa da temporada.



Na sequência, às 22h, o "Tempero de Família – Colônia de Férias" traz o apresentador Rodrigo Hilbert em um novo ambiente, acompanhado de sete crianças. A cada episódio, uma delas cozinha com Rodrigo, que recebe convidados que preparam atividades relacionadas ao reaproveitamento, reciclagem e cuidados com meio ambiente.























