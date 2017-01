Você está lendo um tópico

Filme inédito com Ingrid Guimarães e Fábio Assunção chega à Netflix

Ingrid Guimarães e Fábio Assunção estrelam "Entre Idas e Vindas" (Divulgação/Imagem) Ingrid Guimarães e Fábio Assunção estrelam "Entre Idas e Vindas" (Divulgação/Imagem)



Nesta quinta (05), a Netflix estreia em seu catálogo o filme brasileiro "Entre Idas e Vindas" . Dirigido por José Eduardo Belmonte, o filme tem no elenco nomes como Fábio Assunção, Ingrid Guimarães, Alice Braga, Rosanne Mulholland e Caroline Abras.



Na comédia, Afonso (Fábio Assunção) é um professor universitário separado, que vive com o filho Benedito (João Assunção). Um dia, eles resolvem fazer uma viagem juntos, mas enfrentam problemas quando o carro deles quebra. Eles são ajudados por quatro operadoras de telemarketing muito bonitas, que os levam de volta a São Paulo. Só que Afonso acaba se apaixonando pela líder delas, Amanda (Ingrid Guimarães).



