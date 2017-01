Você está lendo um tópico

OPINIÃO SOBRE A TV LG 49 POLEGADAS MODELO. 49LH5700

fefe1 em Hoje, 12:56



anos | Fev 2008 | Mensagens: 196 | Sapucaia do Sul - RS



Ola ,gostaria da opinião ,dos colegas do fórum ,sobre esta tv, ela Smart tem um ótima imagem ,mais eu gostaria de saber se e um tv que não apresenta muitos problemas .











HighlanderCarioca em Hoje, 13:32



anos | Out 2014 | Mensagens: 597 | Rio de Janeiro - RJ



Hoje em dia várias TVs de marcas diferentes apresentam defeitos, está mais para sorte, claro que temos que observar modelos que tem os mesmos defeitos em série. Eu estou pesquisando muito sobre TVs e estou monitorando o preço da LG 49 UH7700.





SandorNit em Hoje, 13:37



anos | Jul 2005 | Mensagens: 122 | Niteroi - RJ



49UH7700 fui informado pela LG (suporte e representantes) que não ia ter mais... o lote que veio já foi vendido e acabou... Ainda tem em alguns mostruários de lojas... Dessa linha agora só modelos 2017!!! A de 55 ainda tem algumas lojas vendendo...

















