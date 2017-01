Você está lendo um tópico

Até o papa já falou sobre a matança de Manaus. Temer? Nem um pio

O papa Francisco fez orações pelas vítimas da rebelião no presídio de Manaus na primeira audiência geral de 2017, realizada nesta quarta-feira. Ao todo, 60 pessoas morreram barbaramente no complexo penitenciário Anísio Jobim após uma rebelião. “Exprimo dor e preocupação pelo que aconteceu. Convido a todos para rezar pelos mortos, pelos seus familiares, por todos os presos daquele presídio e por aqueles que lá trabalham. E renovo meu apelo para que os institutos penitenciários sejam locais de reeducação e de reinserção social e as condições de vida dos presidiários sejam dignas de pessoas humanas”, disse o sumo pontífice.





Nesta terça, de acordo com uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a avaliação no Planalto era de que a ação do governo já estava sendo cumprida com a atuação do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que foi para Manaus. Segundo auxiliares de Michel Temer, o presidente iria aguardar o “diagnóstico” de Moraes e apenas depois definir se tomará ações. Moraes já foi, viu, falou e voltou para Brasília. Temer segue em silêncio.



É difícil entender o que Temer está esperando para comentar as 60 mortes de pessoas sob a tutela do Estado. A tragédia expôs negativamente o país em jornais do mundo todo e o presidente da República não diz uma palavra sobre o assunto. O mínimo que ele poderia fazer seria lamentar e condenar as mortes. Na melhor das hipóteses, poderia anunciar parcerias do governo federal com o Amazonas para sanar a crise, ou ainda um plano nacional para tentar humanizar e controlar o sistema prisional medieval brasileiro. Não fez uma coisa nem outra. Prefere um silêncio constrangedor.



Ele já disse que vai se pronunciar após reunião com ministro da justiça Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está em Manaus acompanhando o caso.

A mídia deveria se preocupar dessa mesma maneira com a falência da justiça brasileira! Precisamos de uma reforma urgente, mais presídios e menos privilégios para os presos, penas mais duras e ao mesmo tempo mais dignidade para eles!

















