Confira a lista dos melhores da TV brasileira em 2016

Olá, internautas



2016 reservou bons e maus momentos ao telespectador que acompanha a programação da TV brasileira. Segue a relação dos melhores do ano!



Melhor novela: Velho Chico



A novela de Benedito Ruy Barbosa, escrita por Bruno Luperi com direção de Luiz Fernando Carvalho, terminou como um deslumbre artístico. A novela da TV Globo entrou para a história da teledramaturgia como uma das mais bonitas já produzidas pela emissora. Fotografia espetacular. Cenários belíssimos. Trilha instrumental fantástica. Direção de atores impecável. O telespectador ficou encantado. A novela passou mensagens importantes ao ressaltar a importância da natureza para o bem de toda a sociedade, a produção orgânica que respeita o meio ambiente, a sustentabilidade que gera renda, além da valorização do voto.



Melhor ator: Sergio Guizé



Guizé já tinha alcançado expressivo desempenho em “Alto Astral” e, neste ano, arrasou em “Êta Mundo Bom!”. Guizé se divertia com Candinho e transpareceu, no último capítulo, toda a emoção ao se despedir do personagem. Maior destaque da novela das seis, mais um sucesso de Walcyr Carrasco.



Melhor atriz: Selma Egrei



Ótimo trabalho da atriz que foi a maior destaque de Velho Chico. Dona Encarnação entrou para a galeria de personagens inesquecíveis da teledramaturgia brasileira. Ela não apostou no estereótipo ao interpretar uma mulher de 100 anos.



Melhor reality show: Power Couple Brasil



O reality foi uma das boas novidades da grade de programação da Record neste ano. A atração consagrou Laura e Jorge com 82,4% da votação popular. “Power Couple Brasil” trouxe o embate do “casal kamikaze” com as péssimas participações de Simony e Gretchen que só fortaleceram os vitoriosos pelo público.



Melhor apresentador: Serginho Groisman



Serginho comanda há 16 anos o programa “Altas Horas” sempre com a preocupação de valorizar o telespectador. Foge do sensacionalismo. Escapa de soluções baratas para alavancar a audiência. Os contratados da TV Globo respeitam o apresentador. Passam o ar de satisfação de estarem ali na arena. Serginho conquistou credibilidade e respeito. Merece nosso reconhecimento.



Melhor apresentadora: Maria Beltrão



Maria Beltrão é o símbolo da tentativa de rejuvenescimento do jornalismo da TV brasileira com sucesso. Diferente de outros colegas que forçam a famosa “naturalidade” no vídeo e que chamam a atenção para si em detrimento da notícia, Maria envolve o telespectador do “Estúdio I”, da GloboNews, de forma coloquial, mas, ao mesmo tempo, passa a informação como prioridade.



Melhor programa de entrevistas: Mariana Godoy Entrevista



Mariana Godoy empresta sua credibilidade ao canal de Dallevo e Carvalho. A jornalista sempre sobressai na condução das entrevistas com políticos e artistas que visitam a atração da RedeTV!. Foge de perguntas óbvias e provoca, com inteligência, os convidados. Competência e sensibilidade.



Melhor programa jornalístico: Conexão Repórter



Neste ano, Roberto Cabrini deitou e rolou no vasto noticiário que marcou 2016. Realizou entrevistas exclusivas e interessantes com a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha; viajou para a Colômbia para cobrir in loco a tragédia aérea que envolveu dezenas de jogadores e dirigentes da Chapecoense, jornalistas, entre outros; além de ter descoberto Yasmin, menina carismática que vivia nas ruas gélidas de São Paulo. Aproveito a oportunidade para lamentar o corte do Repórter Record Investigação que saiu da programação nos meados do ano. Até o seu fim, exibiu reportagens interessantíssimas, como dos andarilhos nas rodovias por todo o Brasil.



Melhor série: Justiça



A interessante minissérie de Manuela Dias com direção artística de José Luiz Villamarim teve como grande mérito a construção das histórias que se entrelaçavam, de alguma forma, no roteiro exibido às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Uma mesma cena ganhava exibição em duas oportunidades com o desenrolar diferente dos personagens envolvidos no momento.



Revelação: Lee Taylor



Grande revelação para muitos telespectadores que desconheciam o ator. Um achado. Encantou o público ao viver o valente Martim em “Velho Chico”.



