Você está lendo um tópico

Televisão > FabioTV

Breve análise sobre os especiais de fim de ano

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 30 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 15:13 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23339 | Redação





Breve análise sobre os especiais de fim de ano (Divulgação) Breve análise sobre os especiais de fim de ano (Divulgação)



Olá, internautas



Em dezembro, a TV brasileira exibiu uma série de especiais de fim de ano. Segue a breve análise sobre os programas que assisti:



Família Record : Criou-se uma grande expectativa sobre o desempenho de Sergio Marone à frente do especial de fim de ano da Record. No entanto, quem mais se destacou foi a atriz Camila Rodrigues que estava mais à vontade no palco. Marone visivelmente estava tenso. Comportou-se como um mestre de cerimônias. Seguiu o mesmo estilo da apresentação do Miss Brasil pela Band. Este não era o caminho para o Família Record. Ele é um rapaz carismático. Simpático. Deveria resgatar os vídeos do Marcio Garcia no comando de "O Melhor do Brasil". Esta deveria ser a inspiração.



Mariana Godoy Entrevista : a jornalista comandou um bate-papo inspirador com o padre Alessandro Campos e o palestrante Marcos Rossi, portador da síndrome de Hanhart - deficiência congênita que afeta o desenvolvimento de braços e pernas. O religioso confidenciou que andou dezenas de quilômetros até chegar à Faculdade, já que não tinha dineiro para pagar o ônibus. E teve que andar tudo de novo para retornar a sua casa. Depois, com os pés todos esfolados, ficou na cama por alguns dias. E por isso, até discutiu com a imagem de Jesus. Impressionante. Já Rossi revelou que, na adolescência, se interessou por uma menina que o esnobou. Falou que não queria um "meio homem". Isso toca o telespectador. Foi uma bela mensagem com o espírito do Natal.



Eliana : em 2015, a apresentadora já tinha se destacado com o programa especial de Natal em um asilo. Destacou aquelas pessoas que passam desapercebidas pela sociedade, de uma maneira geral. Em 2016, Eliana resolveu destacar uma ONG de Taboão da Serra que acolhe mais de 100 crianças que mal tem, em casa, comida. E este projeto social enfrenta problemas financeiros. Poderia fechar neste ano. Eliana foi até lá e resolveu criar uma festa de Natal para os pequenos nos estúdios do SBT. E ela não foi sozinha. Contou com a ajuda dos bons velhinhos de outro asilo. Até conseguiu trazer uma filha para rever o pai. Este programa faz a boa promoção do voluntariado. Emocionante sem ser sensacionalista.



Roberto Carlos Especial : raramente acompanho tal especial de fim de ano da TV Globo. Para mim (opinião expressamente pessoal), o programa encontra-se mofado. A emissora poderia destacar o cantor do ano. Roberto Carlos comove uma parcela do público que o acompanha há anos. Porém, o "Rei" não renovou os fãs e não cativa grande apreço das pessoas abaixo de 35 anos (no mínimo).



Fabio Maksymczuk Olá, internautasEm dezembro, a TV brasileira exibiu uma série de especiais de fim de ano. Segue a breve análise sobre os programas que assisti:: Criou-se uma grande expectativa sobre o desempenho de Sergio Marone à frente do especial de fim de ano da Record. No entanto, quem mais se destacou foi a atriz Camila Rodrigues que estava mais à vontade no palco. Marone visivelmente estava tenso. Comportou-se como um mestre de cerimônias. Seguiu o mesmo estilo da apresentação do Miss Brasil pela Band. Este não era o caminho para o Família Record. Ele é um rapaz carismático. Simpático. Deveria resgatar os vídeos do Marcio Garcia no comando de "O Melhor do Brasil". Esta deveria ser a inspiração.: a jornalista comandou um bate-papo inspirador com o padre Alessandro Campos e o palestrante Marcos Rossi, portador da síndrome de Hanhart - deficiência congênita que afeta o desenvolvimento de braços e pernas. O religioso confidenciou que andou dezenas de quilômetros até chegar à Faculdade, já que não tinha dineiro para pagar o ônibus. E teve que andar tudo de novo para retornar a sua casa. Depois, com os pés todos esfolados, ficou na cama por alguns dias. E por isso, até discutiu com a imagem de Jesus. Impressionante. Já Rossi revelou que, na adolescência, se interessou por uma menina que o esnobou. Falou que não queria um "meio homem". Isso toca o telespectador. Foi uma bela mensagem com o espírito do Natal.: em 2015, a apresentadora já tinha se destacado com o programa especial de Natal em um asilo. Destacou aquelas pessoas que passam desapercebidas pela sociedade, de uma maneira geral. Em 2016, Eliana resolveu destacar uma ONG de Taboão da Serra que acolhe mais de 100 crianças que mal tem, em casa, comida. E este projeto social enfrenta problemas financeiros. Poderia fechar neste ano. Eliana foi até lá e resolveu criar uma festa de Natal para os pequenos nos estúdios do SBT. E ela não foi sozinha. Contou com a ajuda dos bons velhinhos de outro asilo. Até conseguiu trazer uma filha para rever o pai. Este programa faz a boa promoção do voluntariado. Emocionante sem ser sensacionalista.: raramente acompanho tal especial de fim de ano da TV Globo. Para mim (opinião expressamente pessoal), o programa encontra-se mofado. A emissora poderia destacar o cantor do ano. Roberto Carlos comove uma parcela do público que o acompanha há anos. Porém, o "Rei" não renovou os fãs e não cativa grande apreço das pessoas abaixo de 35 anos (no mínimo).Fabio Maksymczuk























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído