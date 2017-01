Você está lendo um tópico

Fundação Educativa e Cultural Alto Parnaíba em Joinville?

Paulo Oliveira em Hoje, 15:43



anos | Dez 2007 | Mensagens: 11 | Joinville - SC



Alguem sabe que canal de TV é esse? Creio ser educativo, mas se for, já temos a TV Brasil Esperança canal 11, que é horrível por sinal. Já temos no siscom a EBC, para que mais uma desse tipo é ainda mais de Minas Gerais?











J.B.F.LIMA em Hoje, 15:50



anos | Abr 2008 | Mensagens: 1451 | Barreiras - BA



Estranho, o termo "Alto Parnaiba" refere-se a uma regiao do Estado do Piaui ligada ao Rio Parnaiba. Também é o nome de uma cidade do Estado do Maranhão; O que uma Fundação Alto Parnaiba estaria fazendo em Santa Catarina ?

















