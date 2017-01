Você está lendo um tópico

Doria vai multar secretários que chegam atrasados aos eventos e reuniões

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), vai multar os secretários que chegarem atrasados nos compromissos. Quem desrespeitar os horários dos eventos e reuniões vai ter que pagar multa de R$ 200 a cada 15 minutos de atraso.





Soninha chegou 40 minutos atrasada para ato em que prefeito João Doria cumpriu a promessa de se vestir de gari em seu primeiro dia útil de trabalho (Foto: Reprodução/TV Globo)





Agora, os 22 secretários da nova gestão terão que ser pontuais. O valor arrecadado será destinado a um Fundo que será criado pela Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania. Posteriormente, o dinheiro será doado para instituições de caridade.

“A gente com certeza vai fazer uma lista de entidades serias com balanços auditados. Agora vou torcer para todo mundo atrasar”, brincou a secretaria Patricia Bezerra.

O secretário municipal de obras, Marcos Penido, disse que a multa é para que todos levem os compromissos à sério. “Além da questão do bolso que dói bastante, ninguém quer ser o atrasadinho da turma”

Se a medida estivesse valendo desde o início da semana, a secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Soninha Francine, seria multada. Ela chegou atrasada ao evento em que o prefeito João Doria e secretários estavam vestidos de gari.



secretária de Assistência Social de São Paulo, Soninha Francine (Foto: Márcio Pinho/G1)





Quando chegou ao mutirão Cidade Linda, o prefeito já havia ido embora. Ela também se atrasou para a primeira reunião de Doria com o secretariado e ainda foi vestida de gari, já que não teve tempo de trocar de roupa. Soninha disse que perdeu a hora.

"Eu acho justo", disse Soninha sobre a regra da multa. "Se puder resultar em alguma coisa boa, ótimo", completou a secretária, que não foi multada pelo atraso. Soninha explicou ainda seu atraso ao Cidade Linda e afirmou que ficou "desesperada" ao ver que perdeu a hora. "Sou tão matutina. Gosto tanto de acordar cedo e passei ansiedade à noite com medo de me atrasar", disse.



