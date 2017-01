Você está lendo um tópico

Astro pornô, já pensou? Sexy Hot abre vagas para atores e atrizes

http://blogs.oglobo.globo.com/gente-boa/post/as...es-e-atrizes.html Maior canal erótico brasileiro, o Sexy Hot vai passar a produzir boa parte dos filmes de sua programação e, para isso, abriu vagas para descobrir novos astros (e estrelas) do pornô. O primeiro contato do candidato, calma!, deve ser feito por e-mail. O teste de vídeo é uma das últimas fases do processo de seleção. Não há restrição de sexo, idade ou raça: o único pré-requisito é ser maior de idade.











"Não fale em crise. Trabalhe!"





Tem que ser "maior"... kkkk muitos já foram eliminados.

















