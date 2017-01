Você está lendo um tópico

Eleito pior comentarista esportivo entre os atletas, Neto reage e critica pesquisa



Pegou mal. O portal de notícias UOL fez uma pesquisa com mais de 100 jogadores de futebol – e não colegas de profissão – e perguntou aos atletas quem era o pior comentarista esportivo da atualidade. E Neto venceu a enquete entitulada “Pesquisão 2016”.







O apresentador, que naturalmente não gostou nada do que leu, afirmou que não se espanta com a rejeição, já que tem dedicado sua carreira na comunicação a “falar a verdade! Sempre” e sem o costume de ficar “alisando e vestindo roupinha de almofadinha para parecer bonzinho”. Ele direcionou suas críticas somente ao trabalho desenvolvido pela equipe do UOL Esporte. Para Neto, a forma do levantamento “parece ruim”, atitude de quem queria prejudicar a sua imagem na imprensa e entre o público.



Neto já foi colaborador do UOL Esporte durante anos e disse, ao longo de sua crítica, que a editoria especializada ganha audiência graças ao seu trabalho. “Fui blogueiro do portal durante muitos anos. O editor-chefe do conteúdo sempre usou a minha imagem para atrair audiência. E mesmo eu saindo de lá eles continuam fazendo isso. Parece desespero. Os concorrentes dele ao menos são dignos de buscar ‘ibope’ com conteúdo jornalístico sério”.



