Homem apanha de banhistas após roubar bolsa na Praia de Ipanema

Larry.Tate em Hoje, 21:25



anos | Out 2007 | Mensagens: 1600 | São Paulo - SP



Rapaz foi atingido com socos e chutes e depois liberado; polícia não registrou caso





Homem agredido teria pegado bolsa de banhista



RIO - Um rapaz foi detido por banhistas e agredido após roubar a bolsa de uma banhista que estava na praia de Ipanema, na zona sul do Rio, na tarde desta quarta-feira, 4.

A mulher tomava sol na areia, entre os postos 8 e 9, quando foi alvo do assalto, por volta das 14h30. Dois banhistas que testemunharam o roubo saíram correndo atrás do suspeito e conseguiram detê-lo. Recuperaram a bolsa e atingiram o rapaz com socos e chutes. Os banhistas chegaram a procurar policiais nas imediações, mas não localizaram nenhum e então libertaram o rapaz, que foi embora sem reagir. Não há informações sobre sua identidade.

O caso não chegou a ser registrado na Polícia Civil, mas foi flagrado pela imprensa e divulgado nas redes sociais por testemunhas.





digao92 em Hoje, 21:38



anos | Mai 2010 | Mensagens: 81 | Cosmópolis - SP



Aí eu pergunto: do que adianta? Faz todo esse circo, mas registrar a ocorrência que é bom, não. Por que ao invés de baterem nele, não seguraram e ligaram pra polícia vir buscá-lo? No fim, acabam sendo mais marginais do que o furtador, pois agressão, ainda mais em bando, é um crime pior. São algumas atitudes que não dá para entender.





mauro_directv em Hoje, 21:42



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2298 | Foz do Iguaçu - PR



digao92 escreveu Por que ao invés de baterem nele, não seguraram e ligaram pra polícia vir buscá-lo?



Se duvidar iam ser presos por cárcere privado, tortura e danos psicológicos no bandido.

















