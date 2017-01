Prometendo outras atrações, “Clube do Chaves” só exibe uma única série

Você está lendo um tópico

O SBT está respirando mais aliviado com a entrada do “Clube do Chaves” no lugar do programa “Fofocando” no horário do almoço. Isso porque, apesar da audiência ainda não ser o suficiente para vencer a Record, já apresenta sinais de melhora bem significativos.





(Foto: Reprodução)



No entanto, a atração, que pretendia reunir todos os personagens antigos de Roberto Bolaños, só vem exibindo o conhecido “Chaves”. Na edição de ontem, 03 de janeiro, houve um crossover do Chapolin, no episódio em que a turma da vila passa as férias em Acapulco.



Até o momento, a estratégia está dando certo. Na estreia, o programa registrou média de 7,8 pontos, enquanto no seu segundo dia 7,9 de média. Resta saber se a atração continuará exibindo apenas “Chaves” ou vai esperar mais um pouco para transmitir outras atrações.



