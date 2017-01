Você está lendo um tópico

Fevereiro: Carrossel, Transformers e Pi são destaques no Megapix

"Carrossel - O Filme" é destaque do Megapix (Divulgação/Downtown) "Carrossel - O Filme" é destaque do Megapix (Divulgação/Downtown)



Em primeira mão , o VCFAZ.TV traz as novidades do Megapix . Conheça os destaques da "Sessão Megapix" para o mês de fevereiro na sessão exibida sempre às sextas-feiras, às 22h30. Dentre os destaques estão as aventuras "Transformers: O Lado Oculto da Lua" e " As Aventuras de Pi" , a comédia "Uma Família em Apuros" e o infantil "Carrossel - O Filme" .



"Carrossel - O Filme" será exibido pela primeira vez na TV paga no dia 03 de fevereiro, às 22h30. Baseado na telenovela do SBT, em férias, os alunos da Escola Mundial viajam para o acampamento Panapaná, pertencente ao avô de Alícia. Lá eles participam de uma gincana organizada pelo senhor Campos, que faz o possível para que as crianças se divirtam a valer. Entretanto, a chegada de González agita o local, já que ele representa uma incorporadora que quer comprar o local.



Em "Transformers: O Lado Oculto da Lua" ( 10 de fevereiro, às 22h30), os robôs Autobots descobrem que há uma nave vinda de um planeta muito avançado na Lua. Eles correm contra o tempo para impedir que os terríveis Decepticons cheguem primeiro e descubram o seu segredo. Mais uma vez, o destino da Terra vai depender do jovem Sam Witwicky e seu carro robô, Bumblebee. Já em "As Aventuras de Pi" ( 24 de fevereiro, às 22h30), um garoto se muda com a família da Índia para o Canadá em um navio de carga. A embarcação naufraga, deixando-o à deriva no meio do oceano Pacífico junto com uma zebra, uma hiena, um orangotango e um tigre de Bengala.



Billy Crystal, Bette Midler, Marisa Tomei e Tom Everett Scott estrelando "Uma Família em Apuros" ( 17 de fevereiro, às 22h30). Quando Artie Decker e sua esposa Diane são deixados sozinhos para cuidar de seus netos, os antigos métodos de educação colidem com as técnicas modernas - sem punições e com total falta de diversão. Quando a família começa a ficar fora de controle, os avós passam a empregar algumas táticas inesperadas para conquistar os netos e ensiná-los a serem crianças.



Ainda tem "Sobrenatural - Capítulo 2" ( 07 de fevereiro, às 22h30). A família Lambert, formada por Josh (Patrick Wilson), Renai (Rose Byrne) e Dalton (Ty Simpkins), volta a lidar com uma série de problemas sobrenaturais e precisa enfrentar as consequências dos eventos do primeiro filme. Enquanto a polícia investiga a residência do trio, eles são abrigados por Lorraine Lambert (Barbara Hershey), mas até no novo lar Josh apresenta um comportamento irreconhecível e Renai é assombrada por uma estranha figura feminina.



