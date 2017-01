Você está lendo um tópico

Televisão

Atriz do primeiro beijo da TV brasileira, Vida Alves morre aos 88 anos

Atriz do primeiro beijo da TV brasileira, Vida Alves morre aos 88 anos

A atriz Vida Alves morreu na noite desta segunda-feira (3), aos 88 anos. Ela ficou internada durante uma semana em um hospital de São Paulo e teve falência múltipla dos órgãos. O velório acontece no cemitério do Araçá, mesmo lugar em que ela será enterrada, às 16h desta quarta-feira (4). A carreira de Vida ficou marcada pelo primeiro beijo em uma novela nacional, em 1952, e pelo primeiro primeiro beijo gay na TV brasileira, em 1963.





A atriz Vida Alves no Museu a Televisão, que mantinha dentro de sua própria casa





A cantora Tiê, neta da atriz, confirmou a morte da avó pelas redes sociais: "Dona Vida Alves fez a passagem. Minha amiga, minha avó, minha parceira, minha musa beijoqueira. 88 anos de muita luz, amor, arte e vida. Vire estrela e descanse em paz. Te amo pra sempre e vou sentir saudades todos os dias".



Vida Alves nasceu em Itanhandu, Minas Gerais, e começou a carreira de atriz no rádio. Seu primeiro trabalho na televisão foi em 1951, na novela Sua Vida Me Pertence, da TV Tupi. Foi nessa trama que protagonizou, com Walter Foster, o primeiro beijo de um casal na TV brasileira. A novela teve 15 capítulos de 20 minutos cada um, e tinha direção artística de Foster.



Em depoimento à rede de TV britânica BBC, Vida contou curiosidades sobre o momento. "O primeiro beijo precisou de autorização do meu marido, é claro. Foi um beijo técnico. O Walter Foster apareceu na minha casa e disse: vamos ensaiar. Meu marido ficou meio assim, meio esquisito, mas concordou. Não foi uma coisa diferente demais. Era apenas um encostar de lábios", explicou.



Na década seguinte, em 1963, Vida e a atriz Geórgia Gomide se beijaram em uma cena do teleteatro A Calúnia, também da Tupi. Não há mais registro em vídeo de ambas as cenas, mas uma foto do beijo gay foi encontrada e revelada por Vida no ano passado, em entrevista ao programa Okay Pessoal!!!, que Otávio Mesquita tinha no SBT.



Em 1995, Vida fundou ao lado de outros artistas a Associação dos Pioneiros Profissionais e Incentivadores da Televisão Brasileira, conhecida como Pró-TV. O objetivo era preservar a memória da televisão brasileira. Vida era presidente da organização e mantinha um museu da televisão em sua própria casa.



A Pró-TV divulgou uma nota sobre a morte da atriz:



"A Pró-TV lamenta profundamente a partida de seu maior ícone, mas tendo a certeza de que o projeto continuará firme e com apoio de seus associados, além das entidades mantenedoras, como a Fundação Padre Anchieta/TV Cultura e a Rede Globo. Nesse momento difícil, nos solidarizamos com a família de Vida Alves, com seus amigos e colegas da área, que ela sempre fez questão de representar



Por orientação de Vida Alves, a associação continuará firme em sua missão de preservar a história da televisão brasileira. Quem assumirá o comando será Thais Alves, sua filha, juntamente com a nova diretoria eleita em setembro de 2016".



Vida Alves teve mais de 70 anos de carreira e deixa dois filhos, três netos e três bisnetos.



