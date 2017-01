Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Fevereiro: Warner estreia sitcom com Kevin James

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 23 visitas.





robertoscalon em Hoje, 22:58 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7607 | Belo Horizonte - MG





Kevin James estrela "Kevin Can Wait" (Divulgação/Warner) Kevin James estrela "Kevin Can Wait" (Divulgação/Warner)



Em fevereiro, o canal Warner estreia a comédia "Kevin Can Wait" . A série que ganha o título em português de "Kevin Pode Esperar" , mostra quando Kevin Gable se dá conta de que sua aposentaria na polícia não será como ele imagina, quando sua filha volta para casa com uma grande surpresa.



Kevin James interpreta um policial que se aposenta depois de passar a vida inteira na força, mas seus planos de passar a levar uma vida tranquila não duram muito. Ele rapidamente descobre tudo que sua esposa que irá enfrentar desafios mais difíceis em casa do que nas ruas. Seus três filhos parecem ter problemas diferentes: a mais velha, Kendra, está largando a faculdade para apoiar o noivo na confecção de um novo app; Sara está com problemas na escola e o mais novo, Jack, é um pouco hipocondríaco.



"Kevin Can Wait" estreia dia 05 de fevereiro , às 13h30 no canal Warner. Em fevereiro, o canalestreia a comédia. A série que ganha o título em português de, mostra quando Kevin Gable se dá conta de que sua aposentaria na polícia não será como ele imagina, quando sua filha volta para casa com uma grande surpresa.Kevin James interpreta um policial que se aposenta depois de passar a vida inteira na força, mas seus planos de passar a levar uma vida tranquila não duram muito. Ele rapidamente descobre tudo que sua esposa que irá enfrentar desafios mais difíceis em casa do que nas ruas. Seus três filhos parecem ter problemas diferentes: a mais velha, Kendra, está largando a faculdade para apoiar o noivo na confecção de um novo app; Sara está com problemas na escola e o mais novo, Jack, é um pouco hipocondríaco.estreia dia, às 13h30 no canal























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído