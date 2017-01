Dica: melhor antena

Vocês podem me indicar qual a melhor antena para recepção dos canais digitais abertos, em HD ?



Moro em Pomerode e hoje tentei com a SAGNA. Resultado: 0 canais em HD, mas entrou mais 1 analógico que não sei qual é.



Aqui temos, das torres, RBS TV Blumenau (Globo); Ric Record Blumenau (Record); SBT - SC (SBT), com sinais fortes, mesmo com antena interna de TV. Porém, com a antena SAGNA entrou mais um no canal 7 mas não sei qual é.



Mas vamos ao principal assunto:



- Quais as melhores antenas externas indicadas para captação de sinais HD terrestres ?



Alguém saberia me dizer se tem chance de, já em 2017, a cidade onde moro poder contar com a Ric Record Blumenau em HD ?



Grato pela atenção de todos, uma boa noite !



Eduardo.