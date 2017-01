Você está lendo um tópico

Terminais da Grande SP vão cobrar R$ 1 para mudar de plataforma

Cinco terminais da região metropolitana de São Paulo vão exigir o pagamento de pelo menos R$ 1 de entrada na estrutura a partir de domingo (8). Além da chamada “tarifa de acesso”, os passageiros enfrentarão reajuste nas tarifas de mais de 570 linhas de ônibus. A taxa será cobrada nos terminais Piraporinha, Diadema, São Mateus, Capão Redondo e Campo Limpo.

Até sábado (7), os passageiros podem circular livremente entre as plataformas do Terminal Piraporinha, em Diadema, que dá acesso aos ônibus municipais e aos ônibus que saem de Santo André e São Bernardo do Campo. A partir de domingo, no entanto, a taxa de R$ 1 para quem circular entre essas plataformas já será cobrada.







Os passageiros ficaram surpresos com a novidade. “Não é legal, né. A gente ganha pouco, somos descontados para o vale-transporte e ainda essa taxa? Pesa.”, disse a ajudante Maria Aparecida. A auxiliar de produção Lucidalva da Silva, que mora em Diadema e trabalha em São Bernardo do Campo, alertou que as condições dos veículos não acompanham o aumento das tarifas. “Quer dizer, você paga caro por um transporte precário”, resumiu.

Taxa de até R$ 1,12

O mesmo vai acontecer no Terminal Diadema, de onde saem ônibus que trafegam pelo Corredor ABD, ligando Santo André, São Bernardo e Diadema às zonas sul e leste da capital paulista.

No Terminal de São Mateus, a gratuidade da integração vai durar uma semana a mais. A partir do dia 15, os passageiros que saírem dos ônibus municipais e entrarem nas plataformas dos trólebus também vão ter que pagar R$ 1. Nos terminais do Capão Redondo e Campo Limpo, o passageiro terá que pagar R$ 1,12.

Questionada sobre a nova taxa, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) não se manifestou até esta quinta. A Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos defendeu a taxa de acesso aos terminais, afirmando que a cobrança está prevista em contrato e que o dinheiro arrecadado vai servir para manutenção corretiva e preventiva da rede aérea d alimentação dos trólebus.

Tarifas

A partir de domingo, o valor da passagem aumenta em mais de 570 linhas de ônibus que atendem a região metropolitana de São Paulo.

O aumento será de 6,65% nos municípios de Juquitiba, São lourenço da Serra, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista e Cotia, atendidas pelo consórcio Intervias.

O reajuste será de 6,58% nos municípios de Cajamar, Caieiras, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Osasco, Barueri, Santana, Pirapora do Bom Jesus, Francisco Morato e Franco da Rocha, região atendida pelo consórcio Anhanguera.

A passagem sobe 7,18% nas cidades de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel e Mairiporã, atendidas pelo consórcio Internorte.

A passagem aumenta 6,64% nas cidades de Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba-Mirim, Salesópolis e Suzano, região atendida pelo consórcio Unileste.

No ABC paulista, o valor dos bilhetes aumenta 6,10% nas linhas metropolitanas que atendem São Caetano, Diadema, São Bernardo, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Santo André.



