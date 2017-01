Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Vereador Holiday diz que pretende revogar Dia da Consciência Negra

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 33 visitas.





Rafa! em Hoje, 11:50



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1402 | São Paulo - SP



Vereador Holiday diz que pretende revogar Dia da Consciência Negra



SÃO PAULO - No terceiro dia como vereador de São Paulo, Fernando Holiday (DEM), de 20 anos, disse que vai apresentar uma proposta para revogar o Dia da Consciência Negra, data celebrada em 20 de novembro. Em entrevista à TV Câmara nesta quarta-feira, 4, o jovem afirmou ainda que vai propor o fim das cotas raciais em concursos públicos municipais da capital.





Fernando Holiday, um dos líderes do Movimento Brasil Livre (MBL), se candidatou a vereador pelo DEM em São Paulo. Holiday foi eleito com 48.055 votos, em 13º lugar.



O dia 20 de novembro foi escolhido como homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, assassinado neste dia em 1695.

Ao Estado, o parlamentar detalhou a proposta nesta quinta-feira, 5: "Seria alguma outra data que relembrasse a libertação dos negros, mas que homenageasse outra figura e que não tivesse o nome 'Dia da Consciência Negra'. Este nome é segregacionista, acaba de certa forma sendo racista. As pessoas devem ter consciência humana, independentemente da cor da pele."

Após ter sido eleito com pouco mais de 48 mil votos, agora como vereador Holiday voltou a reforçar bandeiras de sua campanha. Muitas delas foram apresentadas na internet, onde o ativista do Movimento Brasil Livre (MBL) ganhou destaque.

Em novembro do ano passado, o jovem publicou em uma rede social que é "um absurdo" existir uma data como o Dia da Consciência Negra, que "homenageie um homem assassino escravagista."

"Vou ter propostas de várias frentes, algumas delas mais polêmicas, como propor o fim das cotas raciais em concursos públicos municipais em São Paulo. É um debate que há muito tempo venho encampando, contrário às cotas porque acredito que elas reforçam o racismo ao invés de ajudar os negros. Vou propor a mudança da justificativa do Dia da Consciência Negra, que é um feriado complicado, que muitas vezes pode atrapalhar esse combate (contra o racismo)", explicou Holiday na TV Câmara.

O vereador disse também que vai apresentar propostas para revogar todo tipo de legislação ou burocracia que atrapalhe o microempreendedor e o microempresário da periferia, "que hoje sofre com uma série de papeladas e processos burocráticos para montar seu próprio negócio ou contratar alguma pessoa".

Outra ideia defendida pelo parlamentar é a proibição de homenagens em sessões solenes a ditadores e genocidas "ou qualquer personagem ou fato histórico que tenha atentado contra os direitos humanos e a liberdade em algum momento da história."

"Já protestei na Câmara contra uma homenagem que fizeram a Fidel Castro em uma sessão solene que teve. Pretendo trazer essa experiência e esse idealismo para dentro da Câmara, uma casa legislativa que é a casa do povo, para que respeite as liberdades também quando for homenagear alguém", afirmou.

Na entrevista, Holiday não citou outras personalidades que poderiam ter homenagens barradas.



http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,...negra,10000098234 SÃO PAULO - No terceiro dia como vereador de São Paulo, Fernando Holiday (DEM), de 20 anos, disse que vai apresentar uma proposta para revogar o Dia da Consciência Negra, data celebrada em 20 de novembro. Em entrevista à TV Câmara nesta quarta-feira, 4, o jovem afirmou ainda que vai propor o fim das cotas raciais em concursos públicos municipais da capital.O dia 20 de novembro foi escolhido como homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, assassinado neste dia em 1695.Ao Estado, o parlamentar detalhou a proposta nesta quinta-feira, 5: "Seria alguma outra data que relembrasse a libertação dos negros, mas que homenageasse outra figura e que não tivesse o nome 'Dia da Consciência Negra'. Este nome é segregacionista, acaba de certa forma sendo racista. As pessoas devem ter consciência humana, independentemente da cor da pele."Após ter sido eleito com pouco mais de 48 mil votos, agora como vereador Holiday voltou a reforçar bandeiras de sua campanha. Muitas delas foram apresentadas na internet, onde o ativista do Movimento Brasil Livre (MBL) ganhou destaque.Em novembro do ano passado, o jovem publicou em uma rede social que é "um absurdo" existir uma data como o Dia da Consciência Negra, que "homenageie um homem assassino escravagista.""Vou ter propostas de várias frentes, algumas delas mais polêmicas, como propor o fim das cotas raciais em concursos públicos municipais em São Paulo. É um debate que há muito tempo venho encampando, contrário às cotas porque acredito que elas reforçam o racismo ao invés de ajudar os negros. Vou propor a mudança da justificativa do Dia da Consciência Negra, que é um feriado complicado, que muitas vezes pode atrapalhar esse combate (contra o racismo)", explicou Holiday na TV Câmara.O vereador disse também que vai apresentar propostas para revogar todo tipo de legislação ou burocracia que atrapalhe o microempreendedor e o microempresário da periferia, "que hoje sofre com uma série de papeladas e processos burocráticos para montar seu próprio negócio ou contratar alguma pessoa".Outra ideia defendida pelo parlamentar é a proibição de homenagens em sessões solenes a ditadores e genocidas "ou qualquer personagem ou fato histórico que tenha atentado contra os direitos humanos e a liberdade em algum momento da história.""Já protestei na Câmara contra uma homenagem que fizeram a Fidel Castro em uma sessão solene que teve. Pretendo trazer essa experiência e esse idealismo para dentro da Câmara, uma casa legislativa que é a casa do povo, para que respeite as liberdades também quando for homenagear alguém", afirmou.Na entrevista, Holiday não citou outras personalidades que poderiam ter homenagens barradas.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído