Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Promoções

[PS3 / PS4 / PS Vita] Jogos do mês na "PSN Plus"

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 39 visitas.





Raeken em Hoje, 13:00 Moderação



anos | Jun 2014 | Mensagens: 829 | São Paulo - SP







Todos os jogos estarão disponíveis no período de 03/01/2017 - 07/02/2017











Azkend 2: The World Beneath

Plataformas: PS4 / PS Vita



















Day of the Tentacle Remastered

Plataformas: PS4 / PS Vita



















The Swindle

Plataformas: PS3 / PS4 / PS Vita



















This War of Mine: The Little Ones

Plataformas: PS4



















Titan Souls

Plataformas: PS4 / PS Vita



















BlazeRush

Plataformas: PS3















Confira mais informações na loja:

https://store.playstation.com/#!/pt-br/jogos-gratuitos/cid=STORE-MSF77008-PSPLUSFREEGAMES https://store.playstation.com/#!/pt-br/jogos-gratuitos/cid=STORE-MSF77008-PSPLUSFREEGAMES























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído