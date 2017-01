Você está lendo um tópico

Band reapresenta "Bate & Volta" a partir de sexta

A Band reapresenta o Bate & Volta em sua programação de janeiro. O programa que reúne duas personalidades opostas em uma viagem de carro será levado ao ar nas noites de sexta-feira às 22h30.



Nesta sexta, dia 6, José Luiz Datena assume o volante ao lado de Luciana Gimenez nas ruas da capital paulista. Enquanto conversam, o âncora do Brasil Urgente leva a apresentadora do Superpop até a casa onde ela morou durante a infância.



Na semana seguinte, a Band exibe o encontro entre Aline Riscado e Rafael Infante . A dupla faz uma viagem até Niterói (RJ), cidade em que o ator passou sua infância.



No dia 20 é a vez de Erick Jacquin e Gabriela Pugliesi . O jurado do MasterChef leva a musa fitness até Bertioga, litoral sul de São Paulo, para provar o famoso pastel da cidade.



Na última reapresentação, no dia 27, o rapper Thaíde e o produtor musical Miranda se reencontram em uma viagem até Bragança Paulista, interior de São Paulo.























