SBT registra melhor média anual dos últimos 10 anos no PNT

A emissora de Silvio Santos encerrou o ano de 2016 na faixa das 24 horas no PNT ( Painel Nacional de Televisão ) com 5,48 pontos de média e conquistou o segundo lugar no ranking geral das audiências pelo terceiro ano consecutivo.



O SBT é a segunda emissora mais vista no Brasil na média anual desde 2014.



Na mesma faixa horária (24 horas) e período (jan/dez - 2016), a emissora terceira colocada marcou 5,05 de média no PNT.



Além da vice-liderança em todo o País, o SBT registrou a melhor média anual nas 24 horas desde 2006 , quando encerrou o ano com 5,83 pontos de média.



A emissora também encerrou o ano de 2016 em segundo lugar em todas as faixas horárias do dia:



Na média/manhã , das 6h às 12h, o SBT marcou 4,07 pontos de média de janeiro a dezembro no PNT. Foi o melhor desempenho desde 2011, quando registrou 4,30.

A emissora terceira colocada alcançou 3,75 pontos de média.



Na faixa vespertina , das 12h às 18h, o SBT empatou com a emissora concorrente em 6,6 pontos. Foi o melhor índice do SBT no horário desde 2006, quando marcou 7,67 de média.



No horário nobre , das 18h às 24h, a emissora de Silvio Santos superou a concorrência e consolidou o segundo lugar no PNT com 8,41 pontos de média. Foi o melhor índice anual para essa faixa horária desde 2005, quando encerrou o período com 10,19. A terceira colocada marcou 8,37 de média na mesma faixa horária.



O SBT também levou a melhor na madrugada e fechou em segundo lugar isolado no PNT ao longo de 2016. Das 24h às 6h, o canal registrou 2,81 pontos de média. Esse foi o melhor desempenho desde 2011, quando registrou média de 2,94. A emissora terceira colocada novamente foi superada e fechou essa faixa horária com apenas 1,41 de média.























