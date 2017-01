Você está lendo um tópico

HBO estreia o documentário "Bright Lights" sobre Carrie Fisher e Debbie Reynolds

A HBO anuncia a estreia do documentário original Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds , na segunda-feira, 09 de janeiro, às 22h, no canal HBO. Além da história de um relacionamento familiar complicado, este documentário mostra a intimidade da atriz e escritora norte-americana Carrie Fisher e de sua mãe, Debbie Reynolds – uma rainha de Hollywood cheia de excentricidade.



Carrie Fisher e Debbie Reynolds moravam no mesmo complexo em Beverly Hills. A dama de 83 anos ainda interpretava em Las Vegas, mas a atuação cobrava seu preço. No longa, as reações de Carrie sobre os trabalhos da mãe são ao mesmo tempo hilárias e comoventes. Dirigido por Alexis Bloom e Fisher Stevens, Bright Lights apresenta também filmes da família que mostram o antigo mundo de Hollywood.



Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds foi aclamado pelo público e pela crítica em vários festivais importantes de cinema no mundo todo, como os Festivais de Cannes em 2016, de Telluride e o de Nova York.



