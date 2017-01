Você está lendo um tópico

TLC exibe minissérie Glamurosas e mostra rivalidade entre mães e filhas

As Glamurosas são meninas que sabem demonstrar estilo, atitude e talentos dos mais diversos – com idades entre três e dez anos, elas já cantam, dançam, desfilam, fazem acrobacias e declamam. Ao lado dessas belezinhas prodigiosas, sempre há mães que fazem o quer for necessário para levar suas filhas à coroação nos tradicionais concursos de beleza infantis.



A partir de domingo, 8 de janeiro, às 23h, o canal TLC acompanha as competições organizadas por Jasmine Crowe e Kim Anderson, especialistas na seleção e preparação das garotas – e, por tabela, na administração dos rompantes de mães enfurecidas – com a estreia da minissérie Glamurosas . Kim e Jasmine são fundadoras da The Little Miss Black US, empresa que trabalha no recrutamento de crianças negras para esse tipo de competição.



Em cada episódio de Glamurosas , três meninas montam e ensaiam uma rotina de apresentação para um concurso diferente. A minissérie em quatro episódios de uma hora acompanha as participantes durante todas as etapas, desde a inscrição, passando pelos ensaios, até o grande dia da disputa da coroa. A série vai às casas para entrevistar as garotas, seus familiares, e registrar o clima que envolve as pequenas misses em tempos decisivos.























