Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Aeroporto de Guarulhos é segundo mais pontual do mundo, diz relatório

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 23 visitas.





Larry.Tate em Hoje, 21:33



anos | Out 2007 | Mensagens: 1610 | São Paulo - SP



DE SÃO PAULO



05/01/2017 16h26



O aeroporto internacional de Guarulhos é o segundo mais pontual entre os maiores do mundo, segundo levantamento da OAG, empresa que avalia o setor aéreo. A liderança ficou com o aeroporto de Haneda, em Tóquio, no Japão.



O relatório "Pontuality League 2016" analisou o desempenho aeroportos de acordo com seu porte – muito grande, grande, médio e pequeno. O Brasil ainda tem representantes em outras duas categorias: Brasília (grande) e Belo Horizonte (médio), ambos na quarta colocação.



Confira as listas e os índices de pontualidade dos aeroportos campeões.



*



MUITO GRANDE

1. Haneda, Tóquio (Japão) – 87,49%

2. Guarulhos – 85,28%

3. Detroit Wayne County (EUA) – 84,64%

4. Hartsfield-Jackson, Atlanta (EUA) – 84,57%

5. St. Paul, Minneapolis (EUA) – 84,46%



GRANDE

1. Surubaya (Indonésia) – 90,30%

2. Honolulu, Havaí (EUA) – 87,53%

3. Salt Lake City (EUA) – 87,20%

4. Brasília (DF) – 87,07%

5. Brisbane (Austrália) – 86,71%



MÉDIO

1. Birmingham (Inglaterra) – 91,28%

2. Itami, Osaka (Japão) – 89,68%

3. Tocumen, Cidade do Panamá (Panamá) – 89,56%

4. Trancredo Neves, Belo Horizonte (MG) – 88,49%

5. Colônia-Bonn (Alemanha) – 88,27%



PEQUENO

1. Newcastle (Inglaterra) – 90,94%

2. Ted Stevens, Anchorage, Alasca (EUA) – 89,52%

3. Charleroi, Bruxelas (Bélgica) – 88,65%

4. Trondheim Vaernes (Noruega) – 88%

5. Stavanger, Sola (Noruega) –87,95%



http://www1.folha.uol.com.br/turismo/2017/01/18...z-relatorio.shtml O aeroporto internacional de Guarulhos é o segundo mais pontual entre os maiores do mundo, segundo levantamento da OAG, empresa que avalia o setor aéreo. A liderança ficou com o aeroporto de Haneda, em Tóquio, no Japão.O relatório "Pontuality League 2016" analisou o desempenho aeroportos de acordo com seu porte – muito grande, grande, médio e pequeno. O Brasil ainda tem representantes em outras duas categorias: Brasília (grande) e Belo Horizonte (médio), ambos na quarta colocação.Confira as listas e os índices de pontualidade dos aeroportos campeões.1. Haneda, Tóquio (Japão) – 87,49%2. Guarulhos – 85,28%3. Detroit Wayne County (EUA) – 84,64%4. Hartsfield-Jackson, Atlanta (EUA) – 84,57%5. St. Paul, Minneapolis (EUA) – 84,46%1. Surubaya (Indonésia) – 90,30%2. Honolulu, Havaí (EUA) – 87,53%3. Salt Lake City (EUA) – 87,20%4. Brasília (DF) – 87,07%5. Brisbane (Austrália) – 86,71%1. Birmingham (Inglaterra) – 91,28%2. Itami, Osaka (Japão) – 89,68%3. Tocumen, Cidade do Panamá (Panamá) – 89,56%4. Trancredo Neves, Belo Horizonte (MG) – 88,49%5. Colônia-Bonn (Alemanha) – 88,27%1. Newcastle (Inglaterra) – 90,94%2. Ted Stevens, Anchorage, Alasca (EUA) – 89,52%3. Charleroi, Bruxelas (Bélgica) – 88,65%4. Trondheim Vaernes (Noruega) – 88%5. Stavanger, Sola (Noruega) –87,95%























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído