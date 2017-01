Você está lendo um tópico

Televisão > Claro & NET

Novo formato de vídeo para a CNN International na Claro HDTV

Ricardo em Hoje, 20:05 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5097 | Pontes e Lacerda-MT







O canal está agora com bordas pretas em todos os lados da tela.



A qualidade da foto ficou horrível, mas foi o melhor que consegui para mostrar como está e as extensões da imagem e borda da TV:



mauro_directv em Hoje, 20:17



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2306 | Foz do Iguaçu - PR



Está assim desde 08 de novembro de 2016.



A novidade de hoje é que a Vivo TV e a Movistar colocaram o canal em 16:9.



06/01/2017 - CNNi

Passa a gerar o sinal em 16:9. Vivo TV 2 já transmite na proporção correta.



http://lineup.net.br/ A novidade de hoje é que a Vivo TV e a Movistar colocaram o canal em 16:9.06/01/2017 -Passa a gerar o sinal em 16:9. Vivo TV 2 já transmite na proporção correta.





holygod 10 em Hoje, 20:20



anos | Nov 2006 | Mensagens: 2089 | Contagem - MG



Seria indícios para o canal passar para HD ?





mauro_directv em Hoje, 20:23



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2306 | Foz do Iguaçu - PR



holygod 10 escreveu Seria indícios para o canal passar para HD ?



Espero que sim.





Ricardo em Hoje, 20:33 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5097 | Pontes e Lacerda-MT



Uai, gente. Antes era letterbox esticadão, não?





albiofabian em Hoje, 20:40



anos | Abr 2010 | Mensagens: 120 | Blumenau - SC



Não, era uma proporção diferente, 21:9, pelo que pude apurar.

















