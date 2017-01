Lucas do Rio Verde-MT, um exemplo a ser seguido.

A prefeitura de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, criou uma fábrica de artefatos de concreto ao lado do Centro de Detenção Provisória do município. Além de economizar com a produção própria, a cidade oferece uma nova oportunidade para detentos da cadeia pública local, utilizando a mão de obra dos apenados no processo fabril. O resultado é que em dois anos de projeto não há reincidência criminal entre os participantes. O modelo de Lucas do Rio Verde pode, facilmente, ser reproduzido em qualquer cidade do País. Saiba mais sobre a iniciativa clicando no vídeo.