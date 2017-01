Você está lendo um tópico

Televisão

Discovery Turbo e Animal Planet abandonam a safe area

Ricardo em Hoje, 20:07 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5097 | Pontes e Lacerda-MT



Os canais Discovery Turbo e Animal Planet finalmente abandonaram a "safe area". O logo dos canais agora está mais ao canto da tela. Ficou melhor assim, dá a falsa impressão de menos poluição ao menos.











Raeken em Hoje, 20:34 Moderação



anos | Jun 2014 | Mensagens: 830 | São Paulo - SP





Achei bem mais legal.



Quem quiser ver como ficou, só clicar no spoiler:





Concordo!Achei bem mais legal.Quem quiser ver como ficou, só clicar no spoiler:

















