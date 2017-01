Você está lendo um tópico

Canais BBC deixam toda a América Latina em abril

Os fãs dos canais BBC na América Latina ficarão órfãos a partir de abril de 2017. A BBC Worldwide Latin America/US Hispanic anunciou o encerramento de seus canais lineares em toda a região, de acordo com informações publicadas pelo noticiário Produ.com .



De acordo com a nota, em vez de transmitir seus sinais na América Latina, a BBC adotará nova estratégia de distribuição de conteúdo em multiplataformas, de novo a alinhar suas novas necessidades e objetivos empresariais.



Os canais BBC Entertainment , CBeebies e BBC Earth serão descontinuados. O CBeebies seguirá funcionando apenas através de seu aplicativo.



O canal de notícias BBC World News não será afetado e seguirá sendo o único disponível na região.



" Acreditamos que esta decisão nos ajudará a levar a melhor televisão premium do mundo a um público mais amplo e consolidar nossos negócios na região. Nossa estratégia regional experimentou êxitos significativos recentemente com o estabelecimento de importantes acordos de distribuição de conteúdos e formatos, tais como Doctor Who no canal Syfy, Guerra e Paz na Globo, além de outros acordos no Brasil, México e Uruguai ", revelou Anna Gordon, vice-presidente executiva e diretora da BBC Worldwide Latin America/US Hispanic, ao site.























