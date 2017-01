Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Eleições 2018

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 31 visitas.





Em qual desses candidatos você votaria se as eleições presidenciais fossem hoje ? Lula 0.00% Bolsonaro 0.00% Serra 0.00% Alckmin 33.33% João Dória Jr. 33.33% Marina Silva 0.00% Ciro Gomes 0.00% Álvaro Dias 0.00% Tiririca 0.00% Sérgio Reis 0.00% Juiz Sérgio Moro 33.33% Joaquim Barboza, ex-ministro do STF 0.00% Datena 0.00% Outro, qual ? 0.00% Votaria nulo ou branco 0.00%

rbs_tv em Hoje, 22:50



anos | Abr 2008 | Mensagens: 401 | Pomerode - SC



Em quem votaria se as eleições fossem hoje ?























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído