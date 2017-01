Você está lendo um tópico

Novos episódios de "Isso Não Está Acontecendo" chegam ao Comedy Central

Ari Shaffir em "Isso Não Está Acontecendo" (Divulgação/CC) Ari Shaffir em "Isso Não Está Acontecendo" (Divulgação/CC)



A loucura continua com as apresentações hilárias de situações verídicas do comediante Ari Shaffir na segunda temporada de "Isso Não Está Acontecendo", que estreia no canal Comedy Central .



O programa traz Shaffir e seus amigos humoristas para contar histórias bizarras – porém, verdadeiras – a uma plateia reunida no mundialmente famoso Cheetahs, strip club localizado em Hollywood. Essa temporada conta com a participação de Jim Breur, Nicole Byer, Dan Cummins, Joe DeRosa, Joey Díaz, entre outros comediantes que irão dividir com o público suas peripécias e anedotas favoritas sobre temas diversos como psicodelia, crimes, romance, desastres, nostalgia e karmas.



Cada episódio começa com uma abertura diferente em que cenas peculiares imaginárias são trazidas à vida pelo diretor Jeff Tomsic e protagonizadas por Shaffir. O episódio de estreia, intitulado “Psicodelia”, apresenta relatos sobre viagens de ácido que não deram certo.



