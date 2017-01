Você está lendo um tópico

Geovanna Tominaga visita mercados em nova série da TV Brasil

Geovanna Tominaga apresenta "Mercados" (Divulgação/TV Brasil)



Apresentada por Geovanna Tominaga, a nova série da TV Brasil, "Mercados" visita tradicionais empórios de alimentos, alguns deles com mais de um século de existência. Cada programa traz a história do entreposto, desde sua criação até a oferta de alimentos regionais. Há também a participação de chefs locais.



O primeiro episódio é em Belém, no Pará, no famoso mercado ‘Ver o Peso”, onde Geovanna Tominaga recebe o chef local Thiago Castanho e entrevista a atriz paraense Luciana Malcher, que fala das saudades da gastronomia paraense. Produtos típicos são assunto no programa: o tucupi, o açaí, o cupuaçu, as farinhas, o bacuri e a maniva.



Os programas seguintes traçam um roteiro da produção gastronômica brasileira de 13 mercados regionais: Belém, Porto Alegre, Manaus, Florianópolis, Fortaleza, Curitiba, Recife , Campo Grande, Salvador, Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro e São Paulo.



