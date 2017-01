Você está lendo um tópico

Band e Esporte Interativo transmitem a Florida Cup 2017

A partir deste domingo (08), a Band e o Esporte Interativo começam a exibir o torneio Florida Cup . Em campo times do mundo inteiro num encontro de craques nos gramados da Flórida, na terceira edição da competição anual norte americana. Desta vez, cinco equipes brasileiras disputam o pódio: Corinthians, São Paulo, Vasco, Atlético Mineiro e Bahia.



As equipes internacionais que estarão em campo são: Bayer Leverkusen e Wolfsburg (Alemanha), Estudiantes de La Plata e River Plate (Argentina), Tampa Bay (Estados Unidos), Barcelona SC (Equador) e Milionários (Colômbia).



O campeonato será exibido de 08 a 21 de janeiro , começando no próximo domingo com dois jogos: Estudiantes x Bayer Leverk às 17h, e Tampa Bay x Wolfsburg, às 19h45 com exibições nos canais Esporte Interativo e pela Band . Também haverá transmissões nas noites de quarta, quinta e sábado. A partir deste domingo (08), ae ocomeçam a exibir o torneio. Em campo times do mundo inteiro num encontro de craques nos gramados da Flórida, na terceira edição da competição anual norte americana. Desta vez, cinco equipes brasileiras disputam o pódio: Corinthians, São Paulo, Vasco, Atlético Mineiro e Bahia.As equipes internacionais que estarão em campo são: Bayer Leverkusen e Wolfsburg (Alemanha), Estudiantes de La Plata e River Plate (Argentina), Tampa Bay (Estados Unidos), Barcelona SC (Equador) e Milionários (Colômbia).O campeonato será exibido de, começando no próximo domingo com dois jogos: Estudiantes x Bayer Leverk às 17h, e Tampa Bay x Wolfsburg, às 19h45 com exibições nos canaise pela. Também haverá transmissões nas noites de quarta, quinta e sábado.























