Netflix disponibiliza remake de série dos anos 60 e animação estrelada por Tarzan

Elenco de "Um Dia de Cada Vez" (Divulgação/Netflix) Elenco de "Um Dia de Cada Vez" (Divulgação/Netflix)



A Netflix incluiu ontem (06) em seu catálogo duas novidades: a série "One Day At Time" e a animação "Tarzan e Jane" .



"Um dia de cada vez" ( "One Day at a Time" ) é um remake de uma comédia dos anos 60. A sitcom acompanha as desventuras de uma família cubano-americana lidando com problemas e preconceitos com muito bom humor. A protagonista é uma militar na reserva recém divorciada se aventurando em uma nova vida de solteira. Enquanto cria sua filha radicalmente engajada e seu filho cheio de talento social, ela tem a "ajuda" de uma ex colega de escola.



"Tarzan e Jane" é a nova série original da Netflix , baseada na coleção de histórias de Edgar Rice Burroughs sobre seus icônicos personagens. Neste moderno remake, Tarzan tem 16 anos e voltou da selva africana para um internato em Londres onde é um “peixe fora da água” e desafia a conformidade. Jane também é protagonista da história e junto com seu inseparável amigo Tarzan irão resolver injustiças ambientais, crimes e mistérios.



