TNT transmite a cerimônia do Globo de Ouro ao vivo

Jimmy Fallon apresenta a edição deste ano do Globo de Ouro (Divulgação)



A TNT começa o ano com todo o glamour e descontração do tapete vermelho do Globo de Ouro 2017. A celebração dos maiores talentos da indústria do cinema e TV será exibida ao vivo neste domingo (08), direto de Los Angeles.



O comediante Jimmy Fallon, apresentador do "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" e vencedor de quatro Emmy®, será o apresentador da cerimônia decontraída que reconhecerá os melhores da TV e do cinema. Para mostrar cada detalhe da premiação, a TNT escala a apresentadora Domingas Person, acompanhada do crítico de cinema Rubens Ewald Filho.



Além de anunciar os nomes que estão na disputa por um prêmio, a Hollywood Foreign Press Association (HFPA) escolheu as três filhas de Sylvester Stallone – Sophia, 20 anos, Sistine, 18, e Scarlet, 14 – como Miss Golden Globe 2017. É a primeira vez na história que a cerimônia contará com três misses responsáveis por entregar as premiações e acompanhar os vencedores.



O líder de indicações nas categorias do cinema é o musical "La La Land – Cantando Estações", de Damien Chazelle, estrelado por Ryan Gosling e Emma Stone, que recebeu sete indicações. E para marcar de vez a noite de gala, a atriz Meryl Streep, vencedora de três Oscar®, será homenageada com o prêmio especial Cecil B. De Mille.



