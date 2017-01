Você está lendo um tópico

Televisão

tv paga cresce 1 ponto em 2016

luiz antonio 20 em Hoje, 14:49



anos | Set 2012 | Mensagens: 119 | Lagoa Dourada - MG



https://portal4.wordpress.com/2017/01/01/globo-r...-em-2016-confira/

a tv paga cresceu de 9 pontos em 2015 para 10 em 2016 a soma conta com somente canais pagos um ponto equivale a 684,2 mil espectador o que da quase 7 milhões de pessoas assistindo a tv paga na media que vai das 7 a meia noite.























