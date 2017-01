Você está lendo um tópico

Televisão

Venda de horário na TV chega a sua mais completa bagunça e pode ficar pior.

A televisão como um todo, e aí se incluem a aberta e os canais pagos, poderá irremediavelmente tomar o mesmo caminho do rádio, se os responsáveis por ela não se preocuparem em regulamentar as suas operações.



E trabalhar para o estabelecimento de normas que definam com absoluta precisão até que ponto será permitido para as emissoras negociar horários com terceiros.



Hoje, o que se verifica é que a mais completa bagunça está instalada, em um preciso alinhamento com os mais variados e até miseráveis interesses, especialmente de ordem política.



Daí os tantos horários e até grades inteiras vendidos para igrejas e programas caça-níqueis, em sua maioria indecentes na forma e conteúdo e que só existem para enganar a boa fé das pessoas.



É de se espantar e até suspeito como esses verdadeiros assaltos à mão armada são feitos à luz do dia e ninguém até agora se dignou a tomar qualquer providência.



Para a televisão, especialmente aquelas que hoje se locupletam dessa imoralidade, poderá ser o fim.





E um fim bem triste.





