Bonner e Fátima se afastam da TV para apoiar filho acidentado

Rafa! em Hoje, 18:22



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1415 | São Paulo - SP



Bonner e Fátima se afastam da TV para apoiar filho acidentado



Após acidente de Vinícius, William Bonner (foto) decide estender a licença do Jornal Nacional por tempo indeterminado. O âncora voltaria a comandar o noticiário na terça-feira (03/12), mas adiou a volta. A Globo informa que ainda é muito cedo para saber quando o âncora retornará ao trabalho, pois ele pretende apoiar o filho.









O acidente aconteceu poucos semanas depois de ter perdido o pai, fato que já havia ausentado o jornalista dos estúdios Globo.



Fátima Bernardes também ficará longe da TV até o dia 23 de janeiro.



digao92 em Hoje, 19:17



anos | Mai 2010 | Mensagens: 85 | Cosmópolis - SP



Nossa, como a imprensa está falida. Hoje, qualquer porcaria é jornalismo.

Que texto mal redigido, com datas confusas. 3 de dezembro, uma terça-feira? De que ano é isso. Pelo amor de Deus, além do mais, a Fátima está férias, por isso está ausente. O melhor são os comentários. Um povo que se informa por um site destes, não tem direito a dar opinião.

















