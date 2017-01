Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Série sobre Villa-Lobos ganha uma nova temporada no Arte 1

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 58 visitas.





robertoscalon em Hoje, 18:35 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7621 | Belo Horizonte - MG





Série sobre Villa-Lobos ganha nova temporada no Arte1 (Divulgação/Arte1) Série sobre Villa-Lobos ganha nova temporada no Arte1 (Divulgação/Arte1)



O canal Arte 1 estreia a segunda temporada da série documental “O Tempo e a Música: Villa-Lobos” . A produção sobre a história da música brasileira, destaca a vida e o legado do compositor Heitor Villa-Lobos, em produção apresentada pelo pianista Marcelo Bratke, que também assina a curadoria.



A série reúne oito episódios dedicados a diferentes etapas da vida de Villa-Lobos que destacam as principais fontes de inspiração e os temas que foram fundamentais para a construção de seu vocabulário musical e artístico. Além de cenas históricas do compositor, a produção traz interpretações inéditas de suas obras e depoimentos de grandes nomes da música erudita e popular, bem como artistas e intelectuais da área cultural como Isaac Karabtchevsky, Turibio Santos, Arthur Nestrovski, Julio Medaglia, Fabio Zanon, Rosana Lamosa, Claudio Cruz, Edu Lobo, João Mauricio Galindo, Yamandu Costa, Roberto Tibiriçá, Irineu Franco Perpetuo, Ligia Amadio, Mariannita Luzzati, Zuza Homem de Mello, Nelson Ayres, Claudia Jaguaribe, Edgard Poças, Camila Titinger, Fortuna e Gilberto Tinetti, entre outros.



A 2ª temporada de "O Tempo e a Música: Villa-Lobos" estreia dia 09 de janeiro , às 21h no Arte 1. O canalestreia a segunda temporada da série documental. A produção sobre a história da música brasileira, destaca a vida e o legado do compositor Heitor Villa-Lobos, em produção apresentada pelo pianista Marcelo Bratke, que também assina a curadoria.A série reúne oito episódios dedicados a diferentes etapas da vida de Villa-Lobos que destacam as principais fontes de inspiração e os temas que foram fundamentais para a construção de seu vocabulário musical e artístico. Além de cenas históricas do compositor, a produção traz interpretações inéditas de suas obras e depoimentos de grandes nomes da música erudita e popular, bem como artistas e intelectuais da área cultural como Isaac Karabtchevsky, Turibio Santos, Arthur Nestrovski, Julio Medaglia, Fabio Zanon, Rosana Lamosa, Claudio Cruz, Edu Lobo, João Mauricio Galindo, Yamandu Costa, Roberto Tibiriçá, Irineu Franco Perpetuo, Ligia Amadio, Mariannita Luzzati, Zuza Homem de Mello, Nelson Ayres, Claudia Jaguaribe, Edgard Poças, Camila Titinger, Fortuna e Gilberto Tinetti, entre outros.A 2ª temporada deestreia dia, às 21h no























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído