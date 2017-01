Você está lendo um tópico

MTV estreia nova temporada de programa interativo

"Video Love" está de volta na MTV (Divulgação/MTV) "Video Love" está de volta na MTV (Divulgação/MTV)



Nesta segunda (09), a MTV estreia a segunda temporada de "Videolove" , um programa de videoclipes que conta com a participação da audiência para comentar sobre os artistas do momento. O canal convida todos a participarem, gravando um vídeo sobre os clipes da nossa lista (mtv.com.br/concursos/videolove) e tem a chance de aparecer durante a exibição do programa.



