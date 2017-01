Você está lendo um tópico

Duas animações do Discovery Kids estreiam novos episódios

Em meio às férias escolares, o Discovery Kids preparou uma seleção de episódios inéditos de "Rua do Arrepio" e "Sob o Mar" .



Animação stop motion baseada nos livros de Tommy Donbavand, "Rua do Arrepio" abre a temporada de estreias na segunda-feira (09). Luke é um “lobis-menino” que mora no endereço onde seres temidos, como múmias, vampiros, fantasmas, zumbis e caveiras, são criaturas com comportamentos bem parecidos com os de humanos. Junto a seus melhores amigos, a múmia Cleo e o vampiro Resus, Luke vive situações e desafios de qualquer vizinhança, com uma diferença: o sobrenatural. Enquanto os pais humanos de Luke tentam se adaptar, o menino e sua turma escapam do malvado prefeito.



Já "Sob o Mar" acompanha a família Nekton sai dos quadrinhos de Tom Taylor e estrela aventuras nas profundezas dos mares. No centro dos enredos estão os irmãos Ant e Fontaine Nekton – nascidos em um clã formado por exploradores destemidos, eles se juntam aos pais na busca por criaturas míticas que vivem em águas abissais.



